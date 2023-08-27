Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
WР назвала главное оружие Украины против России по мнению США
Главным оружием Украины против России является «стратегическое терпение», однако ВСУ не всегда прислушиваются к рекомендациям западных коллег. Таким мнением поделился внешнеполитический обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес.
Должностные лица США разочарованы и раздосадованы неудачным контрнаступлением Киева. Тем не менее отказываться от поддержки Украины они не планируют. «По мнению США, нельзя допустить того, чтобы казалось, что они бросили союзника», — заметил автор.
По их мнению, заметил Игнейшес, в 2023 году Киеву не добиться крупных военных успехов. Его орудием против России может стать только терпение: «сотрудники Пентагона призывали украинских коллег лучше выбирать приоритеты и концентрировать силы в местах потенциального прорыва», не распыляя на несколько направлений.
«Сообщается, что Украина, наконец, в ответ [на рекомендации Запада] перебросила некоторые подразделения на юг из Бахмута и из других районов на востоке, где они, вопреки доводам США, были укреплены», — отмечается в тексте.
Однако, несмотря на все неудачи Украины и неверие в ее успех, должностные лица США выступают против дипломатического урегулирования конфликта.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что американский Президент Джо Байден превратился в заложника Украины.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»