Главным оружием Украины против России является «стратегическое терпение», однако ВСУ не всегда прислушиваются к рекомендациям западных коллег. Таким мнением поделился внешнеполитический обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес.

Должностные лица США разочарованы и раздосадованы неудачным контрнаступлением Киева. Тем не менее отказываться от поддержки Украины они не планируют. «По мнению США, нельзя допустить того, чтобы казалось, что они бросили союзника», — заметил автор.

По их мнению, заметил Игнейшес, в 2023 году Киеву не добиться крупных военных успехов. Его орудием против России может стать только терпение: «сотрудники Пентагона призывали украинских коллег лучше выбирать приоритеты и концентрировать силы в местах потенциального прорыва», не распыляя на несколько направлений.

«Сообщается, что Украина, наконец, в ответ [на рекомендации Запада] перебросила некоторые подразделения на юг из Бахмута и из других районов на востоке, где они, вопреки доводам США, были укреплены», — отмечается в тексте.

Однако, несмотря на все неудачи Украины и неверие в ее успех, должностные лица США выступают против дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что американский Президент Джо Байден превратился в заложника Украины.