Медведев назвал Байдена заложником Украины

Президент США Джо Байден уже давно стал заложником Украины. Он и его семья глубоко вовлечены в этот конфликт, что несет угрозу и для Вашингтона, и для Киева. Об этом в интервью ТАСС и RT рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, Байден вовлечен в события на Украине «ментально, политически и экономически». В совокупности это связало ему руки и со временем превратилось в политический курс.

«Глубочайшая вовлеченность нынешнего Президента США, который тогда [в начале украинского кризиса в 2014 году] был вице-президентом, в украинские расклады, что само по себе является позорным для руководителя столь большой великой державы, такой как США», — полагает политик.

В то же время, добавил он, конфликт выгоден Штатам, ведь именно благодаря ему Вашингтону удалось поставить Европу под свой экономический диктат.

«Эта отрасль будет так развиваться, а вот эта вот так, а энергоносители теперь мы вам будем поставлять, в том числе газ», — привел он «аргументы» США европейцам после начала украинского кризиса.

И если вначале Европа напоминала о том, что российские нефть и газ дешевле, то сейчас «поют только то, что им предложит исполнить главный дирижер».