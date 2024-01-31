Ситуация вокруг возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного демонстрирует агонию киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает радио Sputnik.

«Для меня очевидно, что это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления. Ее в принципе нет. Там все держится только на кормушке», — сказала дипломат.

Он отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский уже ликвидировал собственную команду, которая пришла с ним к власти.

Ранее, в понедельник, депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позже пресс-секретарь Зеленского информацию опроверг. При этом американская New York Times со ссылкой на источники писала, что украинские власти отложили отставку главкома ВСУ из-за утечки информации об этом. Кроме того, по утверждению газеты, на место Залужного попросту не нашли замену.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.