WP: Зеленский и Байден в Вашингтоне разошлись во взглядах на завершение конфликта

В ходе переговоров в Вашингтоне между Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах относительно завершения конфликта. Такое предположение высказал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«<…> визит в Вашингтон был военным саммитом. И, похоже, он закончился разногласиями между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта», — заметил публицист.

Игнатиус обратил внимание на то, что Зеленский 11 раз употребил выражение «абсолютная победа» в своей речи в Конгресс и один раз — на пресс-конференции после переговоров. Байден не использовал его ни разу, предпочитая говорить о поддержке «непоколебимой решимости» Украины и готовности поддерживать ее «столько, сколько потребуется».

Помимо прочего, Президент США заметил, что предоставление украинской стороне более дальнобойных ракет могло бы «разрушить НАТО», а союзники Штатов не хотят начала «третьей мировой войны». Хотя американский лидер ссылался на мнение властей других стран, предотвращение прямого конфликта Запада и России всегда было одной из его основных целей, добавил обозреватель WP.

«<…> в следующем году на переговорах придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности. Потребуется большая ясность и согласие относительно того, как выглядит украинский успех, если не считать „абсолютной победы“», — резюмировал Игнатиус, уточнив, что до этого момента американская сторона вполне может использовать формулировки Зеленского.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что The Washington Post рассказала о трех моделях США по окончанию конфликта на Украине.