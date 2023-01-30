WP: Вашингтон сможет поставить Киеву танки Abrams не ранее конца 2023 года

Отправки на Украину американских танков Abrams начнутся не ранее конца этого года, но сами по себе сделали возможным более оперативную передачу немецких Leopard. Об этом пишут авторы Washington Post, передает РИА Новости.

«Они [танки] будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», – говорится в публикации. Всего Штаты обещали поставить ВСУ батальон (31 единица) боевых машин.

Издание пишет, что Вашингтон изначально не хотел передавать Abrams, объясняя это сложностью в их эксплуатации, однако им пришлось изменить свое мнение, когда выяснилось, что Берлин отказывается в одиночку, без США, отправлять собственные танки Leopard и позволять третьим странам делать то же.

Также Washington Post отмечал, что своим заявлением о поставках танков Abrams Вашингтон создал прикрытие для отправок немецких Leopard 2.