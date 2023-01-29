WP: Отправка Abrams Штатами стала «прикрытием» для поставок немецких танков Украине

Своим заявлением о поставках Киеву танков Abrams Вашингтон создал прикрытие для отправок немецких Leopard 2. Об этом пишет The Washington Post.

Канцлер Германии Олаф Шольц и Президент США Джо Байден созвонились утром 17 января, Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот отказался и требовал совместных мер по танкам. Американский лидер беспокоился, что рост публичного разногласия по поводу танков мог нанести большой ущерб главному приоритету США в отношении Украины — единство Запада под их руководством. Поэтому после разговора с Шольцем Байден посоветовался с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном насчет следующих шагов.

«Именно Блинкен предложил возможный обходной путь. Что, если они объявят о намерении поставить танки Abrams в рамках обеспечения „долгосрочных“ потребностей Киева в конфликте, который может продолжаться годами?» — пишут авторы газеты.

Подобное решение могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону — время на подготовку своих танков, ВСУ и создании необходимой логистики.