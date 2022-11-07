Washington Post: Победа республиканцев на выборах в США остановит помощь Украине

В случае победы представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс США, которые пройдут 8 ноября, военная помощь Украине может быть уменьшена или прекращена, пишет The Washington Post.

Обозреватель издания и специалист по международным отношениям Ишаан Тарур напомнил об отдельных заявлениях членов партии о том, что Киев при их победе «не получит ни пенни».

О том, что если на предстоящих выборах в конгресс США победит Республиканская партия, то Киев могут подтолкнуть вернуться за стол переговоров с Россией, ранее заявлял и французский полковник в отставке Жак Огар, напоминается в публикации.

Напомним, сегодня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о том, что США пытаются обвинить Россию во вмешательстве в свою политику, чтобы оправдать возможный провал американского лидера Джо Байдена и его сторонников из демократической партии на предстоящих выборах в конгресс.