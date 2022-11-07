Володин: У Байдена все плохо, но в провале на выборах власти США пытаются обвинить Россию

Американские власти вновь выступают с обвинениями России во вмешательстве во внутреннюю политику страны, чтобы оправдать свое поражение на предстоящих выборах в Конгресс, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, действующий Президент США Джо Байден и его сторонники по демократической партии эти выборы провалят.

«У Байдена все плохо. Нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть.

Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. То же самое мы видели в 2016 году, когда Президентом США стал [экс-президент США Дональд] Трамп. Ничего нового», – написал Володин в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо и назвал этот подход неотъемлемой частью российской политики. «Мы не вмешиваемся и к нам не позволим, – подчеркнул Володин. – Новые обвинения — попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, которые состоятся завтра. Байден и его товарищи по партии, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей».

Американцы не голосуют за демократов «из-за проблем, созданных по их вине», добавил спикер ГД.

О том, что американские эксперты в области цифровой безопасности заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, накануне сообщила New York Times. Напомним, выборы состоятся завтра, 8 ноября.