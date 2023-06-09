WP: Саудовская Аравия пригрозила разорвать отношения с США после заявлений Байдена

Разорвать отношения с США и принять жесткие меры пригрозил наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Это стало реакцией на слова Президента Америки Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти, пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы США, утекшие в сеть.

По информации издания, хотя в публичном пространстве Саудовская Аравия отвечала вежливо и дипломатично, в частном разговоре Мухаммед бен Салман угрожал «коренным образом» пересмотреть американо-саудовские отношения, что привело бы к экономическим потерям для Америки. Он заявил, что «больше не будет иметь дела с администрацией США».

Остается неясным, лично высказал свои угрозы наследный принц руководству США, или их перехватили с помощью прослушки, пишет издание. Однако сама по себе «вспышка гнева» показывает напряженность между Вашингтоном и Эр-Риядом, уверен автор.

При этом никаких мер Байден до сегодняшнего дня так и не принял, а власти Саудовской Аравии продолжают поддерживать связи с представителями американской администрации. В Совете нацбезопасности газете заявили, что не знают ни о каких угрозах со стороны наследного принца.

Напомним, в конце мая Саудовская Аравия обратилась к России и призвала ее соблюдать условия сокращения добычи нефти. По мнению властей королевства, РФ не полностью исполнила обещание сократить добычу нефти.