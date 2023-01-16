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Политика
16 января 2023  10:24

WP: Милли заявил, что США будут готовить украинских новобранцев для крупного наступления

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Соединенные Штаты начали реализовывать расширенную программу обучения украинских военных, нацеленную на их подготовку к крупномасштабному наступлению. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает газета The Washington Post.

Начавшаяся накануне на полигоне Графенвер в Германии учеба продлится пять или шесть недель. Примерно 500 украинским военным предстоит пройти обучение по программе, нацеленной на навыки общевойскового боя.

По словам Милли, задача нынешнего этапа обучения заключается в том, чтобы определить, насколько быстро украинские военные смогут использовать новую военную технику. 

«Это займет не так много времени. Пять, шесть, семь, восемь недель. Посмотрим, как пойдут дела. Но сейчас необходимо заниматься именно этим», — уточнил Милли. 

Глава Объединенного комитета начальников штабов также заметил, что первоочередной задачей Украины является поиск дополнительных средств противовоздушной обороны, и обвинил Вооруженные силы РФ в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

#спецоперация на Украине #украина и сша
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