АР: В Германии началась боевая подготовка украинских военных

В ФРГ начали готовить украинских военных. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли, передает Associated Press.

«Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая) Вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье», — цитирует его РИА Новости.

Обучение проходят около 500 военных, затем в ближайшие пять-восемь недель батальон вернется «на поле боя».

По данным АР, США подготовили уже свыше 3,1 тыс. бойцов ВСУ. В программу обучения входит обращение с определенными видами оружия и техники, в том числе гаубицами, системами HIMARS и другими.