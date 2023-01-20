WP: Глава ЦРУ на прошлой неделе встретился в Киеве с Президентом Украины

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на прошлой неделе тайно посетил Киев и передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому свои предположения относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы». Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Зеленского и чиновников его администрации беспокоил вопрос, как долго Украина может рассчитывать на военную помощь стран Запада с учетом перехода Палаты представителей Конгресса США под контроль Республиканской партии, некоторые представители которой выступают против поддержки украинской стороны.

Глава ЦРУ констатировал, что с какого-то момента оказывать помощь станет сложнее. Вместе с тем по итогам встречи у Зеленского и его сотрудников сложилось впечатление, что руководство США по-прежнему привержено поддержке Украины, а одобренного в декабре Конгрессом пакета помощи в 45 млрд долларов хватит как минимум до июля или августа.

Впрочем, источники заметили, что украинские власти менее уверены в том, что Конгресс может принять еще один многомиллиардный пакет дополнительной помощи.

Ранее Бернс посещал Украину в ноябре прошлого года. Подобные поездки дают директору ЦРУ возможность «укрепить доверие своих коллег» из украинской разведки и лучше понять ход боевых действий, поясняет WP.

В том же ноябре руководитель ЦРУ встречался с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Анкаре. По информации российской стороны, в ходе беседы обсуждались такие темы, как ядерная безопасность и конфликт на Украине. Американская сторона отрицала, что собеседники затрагивали украинскую проблему.