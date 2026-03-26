ТИГП представил эскизы казанского Центра стрельбы из лука

Фото: t.me/arch_elena

В Казани опубликованы эскизы будущего Центра стрельбы из лука, который планируют открыть к концу лета на базе спортивной школы олимпийского резерва «Тасма». Проект комплекса представила архитектор Елена Валеева.

Интерьеры комплекса оформлены в минималистичном стиле с акцентами в цветах олимпийских колец. В центральном холле предусмотрены зона ожидания и пространство для размещения наград спортсменов.

Особое внимание уделено арт-объектам: в холле установят стилизованную стальную мишень, в которую уже закреплены три стрелы, выпущенные Раисом РТ Рустамом Миннихановым, Председателем Верховного Суда РФ Игорем Красновым и чемпионкой России по стрельбе из лука Дарьей Орешниковой.

Кроме того, у главного входа планируется установка скульптурной композиции с двумя лучниками.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что завершить строительство единственного в Татарстане специализированного Центра стрельбы из лука планируется к 30 августа – Дню Республики Татарстан.