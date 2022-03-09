WhatsApp введет ограничение на пересылку сообщений

В грядущем обновлении WhatsApp для Android появится ограничение по пересылке сообщений, сообщается на портале WABetaInfo.

После него пользователи не смогут одновременно пересылать сообщения более чем в один групповой чат.

«Если вам понадобится переслать сообщение больше чем в один групповой чат, то вы должны будете снова выбрать это сообщение и нажать на кнопку "Переслать"», — отмечается в опубликованном объявлении.

Ограничение будет касаться лишь тех СМС, которые пересылались пять и более раз с момента первой отправки. Такие сообщения будут отмечены, как «Часто пересылаемые».

По мнению авторов публикации, это ограничение поможет защитить пользователей от дезинформации и фейков.

Точная дата выхода обновления не указывается.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция — «реакции на сообщения собеседников».