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Ру Тат
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Технологии
9 марта 2022  15:08

WhatsApp введет ограничение на пересылку сообщений

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В грядущем обновлении WhatsApp для Android появится ограничение по пересылке сообщений, сообщается на портале WABetaInfo.

После него пользователи не смогут одновременно пересылать сообщения более чем в один групповой чат.

«Если вам понадобится переслать сообщение больше чем в один групповой чат, то вы должны будете снова выбрать это сообщение и нажать на кнопку "Переслать"», — отмечается в опубликованном объявлении.

Ограничение будет касаться лишь тех СМС, которые пересылались пять и более раз с момента первой отправки. Такие сообщения будут отмечены, как «Часто пересылаемые». 

По мнению авторов публикации, это ограничение поможет защитить пользователей от дезинформации и фейков.

Точная дата выхода обновления не указывается.

Ранее сообщалось, что в  WhatsApp появится новая функция — «реакции на сообщения собеседников».

 

 

#whatsapp #технологии #мессенджеры
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