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Технологии
3 марта 2022  09:58

WhatsApp разрешит ставить реакции на сообщения

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Пользователи WhatsApp смогут реагировать на сообщения собеседника. О разработке новой функции сообщает сервис WABetaInfo.

Соответствующая функция с набором смайликов будет находиться в меню. Чтобы оставить реакцию, нужно будет нажать на стрелку, которая появится при наведении курсора на угол сообщения.

Также в меню расположатся функции «Ответить», «Информация о сообщении», «Скачать», «Переслать сообщение» и другие.

В сервисе уточнили, что реакции будут доступны и для ПК-версии. Планируется, что новинка будет доступна в ближайшем обновлении.

#whatsapp #новая функция
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