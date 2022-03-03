WhatsApp разрешит ставить реакции на сообщения

Пользователи WhatsApp смогут реагировать на сообщения собеседника. О разработке новой функции сообщает сервис WABetaInfo.

Соответствующая функция с набором смайликов будет находиться в меню. Чтобы оставить реакцию, нужно будет нажать на стрелку, которая появится при наведении курсора на угол сообщения.

Также в меню расположатся функции «Ответить», «Информация о сообщении», «Скачать», «Переслать сообщение» и другие.

В сервисе уточнили, что реакции будут доступны и для ПК-версии. Планируется, что новинка будет доступна в ближайшем обновлении.