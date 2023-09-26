WhatsApp перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей ОС

Логотип WhatsApp

Фото: Wikipedia.org

Начиная с 24 октября мессенджер WhatsApp будет поддерживаться только на устройствах с операционной системой Android версии 5.0 и выше. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

Руководство WhatsApp каждый год заново решает, «какие устройства и программное обеспечение с наименьшим количеством пользователей можно признать устаревшими».

Дело в том, что гаджеты с устаревшей ОС могут не иметь последних обновлений безопасности или функций, требуемых для работы приложения (в том числе возможности принимать SMS или звонки для подтверждения номера).

Пока использовать WhatsApp могут владельцы смартфонов с ОС Android версии 4.1 и выше. Таким образом, в конце октября доступа к мессенджеру лишатся устройства на версиях 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 этой ОС.

Пользователей заранее несколько раз предупредят о прекращении поддержки текущей версии операционной системы и необходимости обновления.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что, по словам министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, вопроса блокировки мессенджера WhatsApp нет в повестке дня. Приложение принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.