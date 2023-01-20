WhatsApp добавил функцию отправки сообщений самому себе

Пользователи WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) смогут отправлять сообщения самим себе. О появлении новой функции рассказал сегодня The Verge.

По данным портала, новинка попала в описание обновления мессенджера.

Использую эту функцию, владельцы гаджетов смогут делать заметки, оставлять напоминания, сохранять фотографии и ссылки, чтобы затем просматривать их на других устройствах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с этого года мессенджер прекратил работать на ряде смартфонов Apple, Samsung и Huawei.