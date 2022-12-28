WhatsApp с 2023 года перестанет работать на ряде смартфонов Apple, Samsung и Huawei

После 31 декабря 2022 года мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) перестанет работать на нескольких десятках моделей смартфонов от различных фирм.

Доступ к этому средству связи потеряют владельцы устройств с устаревшими версиями операционных систем Android и iOS, сообщает издание Gizchina.

Дело в том, что разработчики регулярно выпускают обновления для приложения, которые оказываются несовместимыми со старым программным обеспечением гаджетов, выпущенных десять и более лет назад.

В частности, WhatsApp прекратит функционировать на таких гаджетах, как HTC Desire 500; Huawei Ascend D, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate и Huawei Ascend P1; iPhone 5 и iPhone 5c; Lenovo A820.

Кроме того, в перечень устройств, которые останутся без популярного мессенджера, вошли LG Enact, LG Lucid 2 и LG Optimus (F3-F7, L2-L7, Nitro HD); Memo ZTE V956; Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite и Samsung Galaxy Xcover 2; Sony Xperia Arc S, Sony Xperia miro и Sony Xperia Neo L; а также ряд других.