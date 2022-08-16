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Происшествия
16 августа 2022  00:56

Welt: Сухогруз с украинским зерном «Разони» три дня не выходит на связь

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Сухогруз «Разони», первым отплывший из Украины, три дня не сообщает о своем местоположении. Где сейчас находится судно с 26 тыс. тонн кукурузы на борту, неизвестно, сообщает ТАСС, ссылаясь на Welt .

9 июля судно изменило конечный пункт, после того как Ливан отказался от поставки из-за задержки в несколько месяцев. В последний раз оно находилось у восточного побережья Кипра.

22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Украины, Турции и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Однако затем выяснилось, что суда вместо нуждающихся стран везут продовольствие Западу.

#зерно #Украина #кукуруза на зерно
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