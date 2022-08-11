МИД России: Суда с зерном с портов Украины идут не в нуждающиеся страны, а на Запад

Суда с зерном с портов Украины идут не в нуждающиеся страны, а на Запад. Такой расклад ставит под сомнение искренность тезисов о проблеме с продовольствием, заявил на брифинге в Москве замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев.

«К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты», — заявил он.

По его словам, номенклатура вывозимых грузов в основном не пшеница, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.

По мнению Нечаева, это заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что «от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», передает РИА Новости.

22 июля в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Украины, Турции и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.