Welt: Путин одной фразой повлиял на стоимость газа в Европе

Президенту Владимиру Путину удалось одной фразой повлиять на снижение стоимости природного газа в Европе. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Ранее глава государства поручил компании «Газпром» после завершения закачки газа в отечественные увеличить поставки в европейские хранилища.

«Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — сказано в статье, опубликованной в немецкой газете.

По словам автора, после высказывания Президента РФ фьючерсы на газ в Нидерландах скинули цену на 15%.

«Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», — приводит цитату из публикации РИА Новости.