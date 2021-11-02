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Политика
2 ноября 2021  07:56

Welt: Путин одной фразой повлиял на стоимость газа в Европе

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Президенту Владимиру Путину удалось одной фразой повлиять на снижение стоимости природного газа в Европе. Об этом пишет немецкая газета Welt.

Ранее глава государства поручил компании «Газпром» после завершения закачки газа в отечественные увеличить поставки в европейские хранилища.

«Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — сказано в статье, опубликованной в немецкой газете. 

По словам автора, после высказывания Президента РФ фьючерсы на газ в Нидерландах скинули цену на 15%. 

«Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», — приводит цитату из публикации РИА Новости.

#природный газ #владимир путин
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