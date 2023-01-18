Welt: Отключение России от системы SWIFT и заморозку активов ЦБ инициировала Болгария

От системы SWIFT Россию отключили по инициативе премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова – с таким предложением он выступил в начале прошлого года, следует из расследования газеты Welt. Также именно по инициативе властей этой страны были заморожены активы российского Центробанка, утверждает издание.

Ввести такие рестрикции Петков предложил еще будучи главой правительства Болгарии на заседании Европейского совета в Брюсселе, выяснили авторы публикации. Многие главы государств приняли его идеи с сомнением, однако позднее Комиссия ЕС их поддержала.

Напомним, первые семь российских банков ЕС отключил от системы SWIFT в начале марта прошлого года – речь идет о ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также о Новикомбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке и госкорпорации «ВЭБ. РФ». В России в ответ создали свой аналог системе – Систему передачи финансовых сообщений. ЦБ сообщал, что уже в апреле 2022 года к ней подключились 52 иностранные организации.