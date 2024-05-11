Welt: Евросоюз подготовил черновой вариант проекта гарантий безопасности для Украины

Флаг Европы

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Послы 27 стран, входящих в Европейский Союз, согласовали «конфиденциальный» документ с описанием гарантий ЕС по обеспечению безопасности Украины. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

Включающий 11 страниц черновой вариант проекта гарантий безопасности сейчас обсуждают внешнеполитическая служба Евросоюза и власти в Киеве. Подписать договор предполагается не позднее начала июля. Он должен будет действовать до момента вступления Украины в ЕС и НАТО.

«Европейский Союз и его государства-члены вносят решающий вклад в обеспечение немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины посредством военной и гражданской помощи, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической поддержки, размещения перемещенных лиц, поддержки реформ, реконструкции и восстановления, а также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки», — цитирует издание текст документа.

«В случае дальнейших атак (подразумевается, что с российской стороны — прим. Т-и)» Евросоюз обязуется провести немедленные консультации в течение 24 часов. При этом соглашение будет исключать «прямое участие солдат [стран] ЕС вместе с украинскими солдатами в боевых действиях против России».

Вместе с тем Брюссель намерен продолжать поставлять Киеву летальное и нелетальное оружие, обучать солдат, помогать в реформировании сектора безопасности, поддерживать в разминировании страны и сотрудничать для противодействия гибридным угрозам и кибератакам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер Польши Дональд Туск рассказал о присутствии военных НАТО на Украине.