WAM: Президент ОАЭ аль-Нахайян рассказал Путину о позиции Украины по ряду вопросов

Президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян проинформировал Президента России Владимира Путина о позиции властей Украины по ряду вопросов. Об этом сообщает эмиратское государственное агентство WAM, не уточняя, о каких именно вопросах шла речь.

Кроме того, Мухаммед бен Заид аль-Нахайян выразил обеспокоенность ОАЭ ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Путин в ответ подробно рассказал об усилиях, «принимаемых российской стороной для обеспечения безопасности в данном контексте». По информации пресс-службы Кремля, он упомянул в том числе о взаимодействии с МАГАТЭ.

Помимо этого, Президент ОАЭ затронул вопрос о возможности продолжения диалога между Россией и Украиной. Российский лидер отметил заинтересованность РФ в продолжении посреднических усилий Эмиратов.

Путин также высоко оценил роль ОАЭ в обмене военнопленными между Россией и Украиной. Аль-Нахайян подтвердил готовность своей страны продолжать посредничество в этом вопросе.

Встреча двух лидеров состоялась накануне, 11 октября, в Санкт-Петербурге. В ходе беседы Президент ОАЭ, в частности, обратил внимание на увеличение товарооборота между странами почти в два раза за три года — с 2,5 млрд долларов до 5 млрд. Сказал он и о том, что число туристов из России, посещающих ОАЭ, достигло 500 тыс. человек в год.