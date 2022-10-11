Путин на встрече с директором МАГАТЭ предложил обсудить ситуацию на ЗАЭС

Россия всегда выступала за то, чтобы все государства имели равный доступ к благам мирного атома, заявил Президент России Владимир Путин, который проводит в этим минуты встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. В сфере ядерных разработок РФ занимает ведущее положение в мире, отметил он.

«Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней, опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Но очень рассчитываем на то, что – и благодаря вашим усилиям – нам удастся всю риторику на этот счет снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

В частности, Президент РФ призвал Гросси обсудить ситуацию вокруг Запорожской атомной станции, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Напомним, Гросси в составе МАГАТЭ посетил ЗАЭС, по итогам осмотра миссия выступила с докладом, отказавшись в нем назвать виновника сложной ситуации на станции. Авторы обратили внимание на то, что обстрелы пока не привели к возникновению чрезвычайной ситуации, но они все еще угрожают ядерной безопасности и могут привести к радиологическим последствиям. После публикации доклада Росатом обвинил МАГАТЭ в политических мотивах.