«Взыскательно проанализировать»: депутат ГД высказалась за уменьшение «домашки» в школах

Сбалансировать нагрузку в школах, уменьшить количество предметных часов, при этом увеличить кружковую деятельность считает необходимым депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Об этом она заявила во время прямого эфира «ТатарстанОнлайн».

В этом мнении парламентарий полностью разделила позицию Президента РФ Владимира Путина, который ранее поручил Правительству принять меры для формирования гармоничной, сбалансированной и результативной учебной нагрузки для детей. Речь шла в том числе о сокращении времени на выполнение домашних работ и усилении межпредметных связей.

«Это сложное решение, особенно для каждого учителя-предметника, который любит свой предмет, считает, что он самый главный. А давайте каждый вспомним: какие знания из отдельных предметов нам потребовались в жизни? И скажем точно, что мы даже вспомнить не можем многие темы из тех предметов, которые изучали», — отметила депутат.

Ларионова считает, что программу каждого предмета необходимо «взыскательно проанализировать», найти те темы, которые не столь важны для будущей жизни детей.

«Мы ведь учимся не только для того, чтобы все знать, это в целом невозможно. Мы учимся для того, чтобы жить и работать. Каждый уже в школе определяет для себя перспективные направления. Тут уже кружки и различные студии помогут пополнить знания по тому предмету, который нравится. Сейчас возможностей для этого очень много. По-моему, очень правильное поручение Владимира Владимировича: подсократить обязательную предметную деятельность, при этом уделить большое внимание внеклассной образовательной программе», — сказала она.