Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России разработать меры, которые сформируют гармоничную, сбалансированную и результативную учебную и воспитательную нагрузку на учеников в школах. Речь идет в том числе о сокращении времени на выполнение домашних работ и усилении межпредметных связей.

«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий, усиления межпредметных связей, обеспечения соответствия содержания основных общеобразовательных программ и информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации по этим программам, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ», - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад должны будут подготовить до 1 декабря 2024 года.