Взрывчатых веществ на парковках у «Крокус Сити Холла» не обнаружили

Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус Сити Холла", сообщает ТАСС.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити холле». В это время там начинался концерт группы «Пикник». Злоумышленники устроили стрельбу в холле и в самом зале, после чего в здании случился пожар. Огонь распространился на треть здания, огнеборцы присвоили ему повышенный ранг сложности.

На место прибыли все экстренные службы, порядка 60 бригад врачей были отправлены на помощь пострадавшим. По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, еще около 100 пострадали. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. По данному факту СК возбудил уголовное дело о терроризме. Читайте подробнее о ЧП в «Крокусе» в материале «Татар-информа».