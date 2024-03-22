Айдар Метшин о «Крокус Сити Холле»: «Люди бежали в панике, некоторые с детьми на руках»

Фото: очевидцы / соцсети

«СМИ сообщают о нескольких десятках погибших в ’’Крокус Cити Холле’’ »

Первые сообщения о том, что в подмосковном «Крокус Сити Холле» случилась стрельба, появились сразу после восьми вечера. Сегодня в это время там должен был начаться концерт популярной рок-группы «Пикник». Музыканты дают концерты по всей стране и везде собирают полные залы. По всей видимости, этот вечер исключением не стал – зал «Крокус Сити Холла» вмещает до шести тысяч человек.

Около половины восьмого вечера появились сообщения о стрельбе, а потом о пожаре. В социальных сетях появились первые сообщения с кадрами столба черного дыма, поднимающегося над зданием.

Как сообщает РИА Новости, стрельба могла вестись из автомата. На различных видео слышно, как внутри «Крокус Сити Холла» раздаются автоматные очереди.

Разные СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на свои источники дают разное количество погибших и пострадавших. Писали, что убиты не меньше 14 человек, а кто-то говорил о нескольких десятках погибших. Ближе к десяти вечера СМИ со ссылкой на ФСБ сообщили о гибели сорока человек и о более чем ста пострадавших. Однако окончательных цифр еще нет, как и информации о задержании стрелявших.

К зданию развлекательного центра съехались все экстренные службы, на месте не менее 70 бригад скорой помощи. Работают отряды спецназа всех силовых структур, идет поиск преступников. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

«Стреляли из нескольких винтовок»

Как оказалось, на этот концерт пришел и депутат Госдумы от Татарстана, экс-мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Он стал свидетелем ужасных событий в «Крокус Сити Холле». Он рассказал «Татар-информу», как люди в панике и шоке выбегали из зала, не думая о вещах. Некоторые из них бежали с детьми на руках.

«Я был в зале, где должна была выступать музыкальная группа. Я был в партере за 15 минут до начала концерта. Зал был наполнен примерно на треть. Я беседовал с мужчиной, как вдруг сзади началось шумное движение. Я оглянулся и увидел массу людей, которые бегут в сторону от основного входа. В этот момент я услышал большое количество хлопков, они не казались автоматной очередью. Было похоже на выстрелы из глушителя. Было понятно, что это не одна автоматная очередь, а выстрелы из нескольких винтовок», – рассказал Айдар Метшин.

По его словам, пришедшие на концерт вместе с музыкантами побежали через сцену к служебному выходу.

«Кулисы тогда еще не открылись, но музыканты стояли за закрытой сценой. Была паника, люди со всех сторон бежали к выходу. Мы выбежали на улицу через какой-то боковой вход. Тысяча людей выбегали через него на улицу. Люди бежали раздетые, я видел, как мужчина бежал с ребенком на руках. Никто не понимал, что происходит. Я боялся того, что начнется давка и люди могут навредить друг другу», – поделился депутат.

После этого Метшин покинул зал и уехал с места происшествия. В пути он увидел едущие с мигалками навстречу машины спецслужб.

«Стала поступать информация о погибших. Я шокирован, очень тревожно на душе. Есть уже погибшие, раненые и сейчас пожар еще. Ужасное чувство. Это не страх, это непонимание происходящего. Не было такого, что люди отталкивали друг друга, но чувствовалась большая растерянность», – отметил Айдар Метшин.

А в конце нашего разговора Айдар Метшин добавил: «Этот террористический акт направлен на устрашение, но достичь того, что хотели, этим людям, если можно их так назвать, не удалось».