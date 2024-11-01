«Взрослые мужчины плачут»: письма детей помогают поднять боевой дух на СВО

Письма детей, которые они отправляют участникам специальной военной операции, играют важную роль в поднятии боевого духа. Такое мнение на пресс-конференции в «Татар-информе» высказал руководитель Казанского местного отделения «Движения первых» Динар Бариев.

«Когда мы начали получать в ответ видеоролики наших бойцов, которые они записывают, видим, что взрослые мужчины, которые защищают нашу страну, плачут, прочитав слова [детей]. И не только же от своих детей, а от тех, которые [просто захотели поддержать]. Мы понимаем, что нематериальное, национальное, духовное имеет большое значение», — подчеркнул спикер.

Бариев также добавил, что с самого начала специальной военной операции татарстанцы стремятся всячески помочь фронту. Плетут сети и делают окопные свечи, отдают ненужные вещи, закупают продукты, лекарства и одежду для бойцов, перечисляют деньги в благотворительные организации или отправляются «за ленточку» в качестве волонтеров.

«Очень много в том числе молодых ребят, которые спрашивали, как так или иначе можно быть сопричастным. И в первые месяцы, когда наши волонтеры поехали помогать на освобожденные территории, мы столкнулись с тем, что [бойцам] было действительно важно получить слова поддержки, ведь они по зову сердца находятся там, защищают нашу страну», — сказал Бариев.

Так и возник совместный со школьниками проект. Учащиеся были рады появлению возможности поддержать военных и стали активными его участниками.

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