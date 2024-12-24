«Взрослая и детская поликлиники в одном здании»: об уникальном проекте в «Салават Купере»

Новая поликлиника вот-вот распахнет двери для жителей жилого комплекса «Салават Купере». В ней есть и травмпункт, и станция скорой помощи, и женская консультация. Сегодня министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин рассказал СМИ об уникальности этого медучреждения и о планах на 2025 год.





Итоговая пресс-конференция министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина по доброй традиции снова прошла в только что построенном медицинском учреждении

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

В «Салават Купере» живет треть детей Кировского района

Итоговая пресс-конференция министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина по доброй традиции снова прошла в только что построенном медицинском учреждении. В этом году журналистов собрали в новой поликлинике в жилом комплексе «Салават Купере».

«Это уникальный проект, пока в России таких нет – здесь совмещены взрослая и детская половина. Расчет проведен с потенциальным увеличением населения на этой территории», – отметил руководитель ведомства.

Марсель Миннуллин: «Это уникальный проект, пока в России таких нет – здесь совмещены взрослая и детская половина. Расчет проведен с потенциальным увеличением населения на этой территории» Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Поликлинику построили благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Медики участковых поликлиник, которые работали на территории ЖК и близлежащих районов, теперь будут трудиться в одном учреждении. В новой поликлинике есть компьютерный томограф, три рентген-аппарата, эндоскопы. У каждого отделения свой вход, есть отдельный и для пациентов с температурой.

Экскурсию для журналистов сегодня начали с детской части поликлиники. По словам главного врача казанской детской поликлиники №4 Ниаза Галеева, сегодня более трети детей Кировского района живут на территории ЖК «Салават Купере». По прогнозам, в следующем году их станет больше еще на 30%. Сейчас к этой поликлинике прикреплены более 13 тысяч ребят.

Экскурсию для журналистов сегодня начали с детской части поликлиники Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Здесь на 4 тысячах квадратных метров расположились кабинеты педиатров и узких специалистов. Есть лаборатория, рентген, молочная кухня. Отделение рассчитано на 250 посещений за смену.

В отделении очень красивые зоны ожидания, стены разрисованы в стиле национальных сказок. Считав QR-код на стене, можно послушать аудиосказку.

Рамиль Ахметов рассказал, что по плану к новому медучреждению будут прикреплены порядка 50 тысяч человек Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

К новой поликлинике прикрепят порядка 50 тысяч человек

Взрослое отделение поликлиники рассчитано на 750 посещений в смену. Главный врач казанской больницы №12 Рамиль Ахметов рассказал: по плану к новому медучреждению будут прикреплены порядка 50 тысяч человек. В поликлинике 20 кабинетов терапевтов и кабинеты медиков узких специальностей.

«Что уникально, в составе взрослой поликлиники есть женская консультация – это тоже очень важно», – отметил Рамиль Ахметов.

Коридоры взрослого отделения поликлиники украшают картины Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

К слову, коридоры взрослого отделения поликлиники украшают картины. В новом медучреждении есть и подстанция скорой помощи – недалеко проходит трасса М7, в случае, например, ДТП медики смогут быстро доехать до пострадавших. В новой поликлинике есть и свой травмпункт, вход в него для удобства жителей тоже отдельный.

Откроется огромная поликлиника уже в ближайшее время – до Нового года. Марсель Миннуллин подчеркнул, что в этом районе население очень быстро увеличивается – такое медучреждение просто необходимо.

В поликлинике 20 кабинетов терапевтов и кабинеты медиков узких специальностей Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Что ждет здравоохранение в 2025 году?

После экскурсии Марсель Миннуллин ответил на вопросы журналистов и поделился планами на грядущий год.

С нового года в Татарстане заработает мониторинг ЭКГ жителей с помощью искусственного интеллекта.

«В первых числах января стартует кардиологический мониторинг. Это модуль в информационной системе, который позволит с привлечением искусственного интеллекта четко фильтровать все электрокардиограммы, которые поступают от любой медицинской организации: начиная от ФАПа, заканчивая крупными больницами», – отметил руководитель ведомства.

Искусственный интеллект будет искать на ЭКГ всевозможные патологии. Кроме того, ИИ будет анализировать лабораторные исследования, анамнез и наследственность. Благодаря этому компьютер сможет выявлять опасные факторы, которые в ближайшее время могут привести к инсульту или инфаркту.

По словам министра, одно из главных достижений сферы здравоохранения в 2024 году – Татарстан остается одним из лидеров среди субъектов России по трансплантации органов.

По словам министра, одно из главных достижений сферы здравоохранения в 2024 году – Татарстан остается одним из лидеров среди субъектов России по трансплантации органов Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«Могли бы мы представить несколько лет назад, что в городе Набережные Челны будут пересаживать сердце? А за текущий год шесть трансплантаций сердца выполнено там», – отметил министр.

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана сделали 12 трансплантаций костного мозга и две пересадки почки детям.

А еще министр напомнил про первую операцию, выполненную роботом. Татарстанскому пациенту сделали простатэктомию – удалили предстательную железу при помощи роботической системы.

По словам Миннуллина, в планах на будущий год провести порядка ста операций с помощью этого робота. Его преимущество в том, что врач – специалист российского или мирового уровня – может руководить операцией дистанционно, из любого города или страны.