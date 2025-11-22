Взлет «Ансата» в ОАЭ, рейсы в Абу-Даби и проблемы аренды жилья в Казани: акценты недели

Вертолет «Ансат» показали на выставке в ОАЭ, из Казани в Абу-Даби запустят регулярные авиарейсы, а темпы роста цен на аренду жилья в Казани приближаются к аномальным. Эти темы в видеоподкасте «Акценты недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.





Модернизированный «Ансат» отличают увеличенная дальность полета – до 800 километров с дополнительным топливным баком

Фото: пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Вертолет «Ансат» и вклад Татарстана в российское импортозамещение

Вертолет «Ансат» Казанского вертолетного завода с отечественными двигателями ВК-650В впервые показали за рубежом – на международной авиавыставке Dubai Airshow в ОАЭ.

Модернизированную машину отличают повышенная дальность полета – до 800 километров с дополнительным топливным баком, возможность выполнения полетов по приборам, современный автопилот, улучшенная конструкция фюзеляжа с применением композитных материалов, а также высокая маневренность и возможность эксплуатации при температуре до +50 градусов, отметили в пресс-службе холдинга.

На данный момент авиаперевозчики эксплуатируют более 140 вертолетов «Ансат». Общий налет всего парка этих машин превышает 150 тысяч часов.

О том, что это значит для авиационной отрасли в татарстанском и общероссийском масштабе, а также о смысле импортозамещения в эпоху западных санкций говорили участники нашего видеоподкаста.

Новый партнер аэропорта Казани, национальная компания ОАЭ Etihad Airways, 4 декабря запустит из столицы Татарстана прямые регулярные рейсы в Абу-Даби Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанские ворота в Абу-Даби, на Восток и Глобальный Юг

Новый партнер аэропорта Казани, национальная компания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways, 4 декабря запустит из столицы Татарстана прямые регулярные рейсы в Абу-Даби.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

На какие направления и почему нацеливается воздушная гавань Казани и о чем свидетельствует рост ее пассажиропотока, обсудили участники программы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где потолок цен на аренду жилья в Казани

Самая дорогая суточная аренда дома в Казани обойдется в 115 тыс. рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов. В доме насчитывается более 10 комнат, есть баня и бассейн, расположенный на участке.

Казалось бы, банальная новость, но она стала катализатором для обсуждения в студии «Татар-информа» причин взрывного роста цен на аренду жилья в столице Татарстана.

Ринат Билалов, Альберт Бикбов и Артур Халилуллов определили основные причины происходящего и поделились прогнозами.