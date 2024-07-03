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Взаиморасчеты России и Азербайджана в нацвалютах выросли до 50 и 70%
Взаиморасчет в национальных валютах между Россией и Азербайджаном продолжает расти. Так, по азербайджанскому экспорту в РФ их доля превысила 70%, а по российскому приблизилась к 50%. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил Президент республики Ильхам Алиев. Детали встречи на полях саммита ШОС приводит пресс-служба Кремля.
Кроме того, добавил Алиев, Азербайджан настроен на расширение инфраструктуры коридора «Север — Юг» на своей территории. «Хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые существуют у наших партнеров и соседей, по максимальному задействованию этого проекта», — объяснил он.
Президент России отметил позитивное развитие торгово-экономических отношений между странами. Товарооборот составляет более 4 млрд долларов, еще порядка 4,3 — 4,5 приходятся на прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана. При этом только за первые шесть месяцев 2024 года рост составил 13%.
Помимо этого, лидеры обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества. В том числе Владимир Путин поблагодарил коллегу за внимание, которое в стране уделяется русскому языку. Работа с ним ведется в более чем 300 школах.
По данным Алиева, в русских школах Азербайджана обучаются 150 тысяч детей, а еще 800 тысяч изучают язык в качестве второго. «То есть это говорит о том, что и будущее поколение наших граждан будет так же активно взаимодействовать и так же говорить, как мы с вами, на русском языке», — заключил он.
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