Путин встретился с Президентом Монголии на полях саммита ШОС

В прошлом году товарооборот России и Монголии снизился. Однако в первом полугодии 2024-го был набран хороший темп, показатели значительно выросли. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече с монгольским лидером Ухнагийн Хурэлсухом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«В целом отношения между нашими странами складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что сотрудничество между странами развивается и в гуманитарной сфере. Так, РФ может увеличить квоту для монгольских студентов — уже одну из наиболее больших (620 человек). Также Москва готова оказывать безвозмездную помощь Улан-Батору в случае возникновения проблем из-за изменения климата. Это может быть зерно, другие товары, энергетика.

«Кстати говоря, энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия. Работа налажена, но мы можем говорить и о расширении. Имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить», — добавил Президент России.