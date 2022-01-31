Почти 700 заболевших в сутки, и это еще не пик: Covid-19 ставит антирекорды в Татарстане

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Татарстане выросла в пять раз, количество ежесуточных вызовов скорой растет в геометрической прогрессии. В каком режиме работают медики, узнала корреспондент ИА «Татар-информ» у заведующего оперативным отделом станции скорой помощи Казани Максима Кузнецова.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано очередное максимальное число новых случаев коронавируса Covid-19 с начала пандемии – 698 Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сотрудники тоже заболевают, выбывают из строя»

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано очередное максимальное число новых случаев коронавируса Covid-19 с начала пандемии — 698.

Резко увеличилась нагрузка и на станции скорой медицинской помощи.

«Мы по статистике прекрасно видим, что вызовов стало больше», — отметил заведующим оперативным отделом станции скорой помощи Казани Максим Кузнецов.

По словам врача, медики снова стали чаще выезжать к людям с признаками ОРВИ и пневмониями.

Так, за минувшую неделю на станцию поступило 22,4 тыс. звонков, всего бригадами скорой медицинской помощи выполнено 9,4 тыс. вызовов. Неделей ранее звонков было 18,5 тыс, еще раньше — чуть больше 15 тыс.

Максим Владимирович отметил, что растущее число вызовов не так страшно, а вот то, что сотрудники тоже заболевают, выбывают из строя, — большая проблема, ведь приходится их заменять, а если нет замены, то нагрузка падает на другие бригады, а медиков вместе с этим просят приехать все чаще. И это большая трудность.

За минувшую неделю на станцию поступило 22,4 тыс. звонков, всего бригадами скорой медицинской помощи выполнено 9,4 тыс. вызовов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы отвлекаемся на молодых пациентов с температурой 37,5, теряем пул тяжелых»

«По поликлиническим вызовам, которые мы подаем в поликлинику, если брать начало года с 1-го по 10-15 января, было около 200 вызовов в сутки, сейчас зашкаливает за 600-690», — отметил собеседник агентства.

Врач объяснил, что если в момент опроса звонящего выясняется, что болезнь у него протекает легко, то его передают врачам поликлиник.

«Если состояние легкое, температура небольшая, возраст молодой, то лучше обратиться в поликлинику, потому что мы не успеваем обслуживать пациентов в возрасте 65 лет и старше, которые имеют сопутствующие патологии. Что касается возрастных, надо смотреть в индивидуальном порядке, особенно на людей с сахарным диабетом, перенесенным инсультом и инфарктом — это особая группа пациентов. А мы отвлекаемся на молодых пациентов с температурой 37,5», — посетовал врач скорой.

Уделяя больше внимания легко болеющим пациентам, врачи скорой не имеют возможности сконцентрироваться на тех, у кого тяжелая форма пневмонии, или пациентах с сопутствующими патологиями на фоне пневмонии.

«За один только январь вызовов по ОРВИ и пневмониям 12 тысяч выполнили, это гораздо больше, чем в обычные промежутки времени», — заметил медик.

Резко увеличилась нагрузка и на станции скорой медицинской помощи Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Заболеваемость выросла в пять раз, 36% – «омикрон»

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина накануне рассказала, что регион еще не достиг пика заболеваемости Covid-19.

«Появление и стремительное распространение штамма „омикрон“, безусловно, повлияло на эпидемиологическую ситуацию в республике. В третью декаду января отмечен рост заболевших, заболеваемость увеличилась более чем в пять раз», — констатировала главный санитарный врач республики.

Патяшина напомнила об особенностях штамма «омикрон» и его проявлениях, отметив, что он в семь раз более заразен, но часто протекает в более легкой форме.

«Геновариант „омикрон“ еще не является доминирующим штаммом среди жителей республики, и доля его составляет пока 36%. Поэтому мы не достигли пика заболеваемости, и понятно, что рост еще будет продолжаться», — подчеркнула вместе с тем главный санитарный врач РТ.

На разобщение школьники выводятся, если в классе не менее 20% учеников заболели гриппом или ОРВИ Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На карантин закрыли уже 10 татарстанских школ

Кроме этого, оперативный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекцией сегодня доложил, что детей до 18 лет, заболевших Covid-19, сегодня 136 человек.

Пресс-служба Минобрнауки РТ сообщила, что в Татарстане десять школ полностью закрыты на разобщение из-за гриппа и ОРВИ. Кроме того, на разобщение выведены классы в 252 школах.

«Чтобы избежать большого количества заболевших, полностью закрыты на разобщение школа в Заинском районе, пять школ в Лаишевском, три в Мензелинском и одна в Тетюшском районе», — отметили в министерстве.

Напомним, что на разобщение школьники выводятся, если в классе не менее 20% учеников заболели гриппом или ОРВИ. Дистанционное обучение в разобщенных классах организуется для полностью здоровых детей.

В министерстве добавили, что в республике 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня не прошли утренний фильтр 307 человек, а всего начиная c 1 сентября — 38 436.

В школах Татарстана 29 января были отменены учебные занятия. Вместо них с учениками провели спортивные и культурно-познавательные мероприятия на пришкольной территории. В выходные в школах также были проведены генеральные уборки и обеззараживание.