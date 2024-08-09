Выжившего при крушении самолета в Камском Устье мужчину переводят в Москву

Мужчину, который выжил при крушении легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Татарстана, сегодня переводят из Республиканской клинической больницы в НИИ им. Склифосовского.

Состояние мужчины Казанские врачи оценивают как средней степени тяжести.

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«Машиной Центра медицины катастроф пациента доставят до Арзамаса и передадут бригаде московских коллег. Пациент стабильный, переводится на долечивание по месту жительства», – отметили в пресс-службе республиканской клинической больницы Татарстана.

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Ранее мы сообщали, что 10 июля потерпел крушение легкомоторный самолет в Камско-Устьинском районе Татарстана. Воздушное судно совершило жесткую посадку, после чего загорелось. В результате авиакатастрофы погибли пилот и женщина с ребенком. Отец семейства с ожогами 30% тела был доставлен в РКБ Татарстана.