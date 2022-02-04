Прокуратура выяснила, что органы опеки Чистополя два года не навещали ветерана войны

Чистопольская городская прокуратура проверила информацию о ненадлежащих условиях проживания 92-летней местной жительницы, ветерана Великой Отечественной войны и труженицы тыла.

К ней домой выезжала зампрокурора Наталья Олюшкина. Она побеседовала с хозяйкой жилища, после чего осмотрела дом вместе со следователями. Как удалось установить, частный дом был построен в 1957 году. Жилище ветхое, на стенах видны глубокие трещины, в доме нет туалета. Сама пенсионерка не может самостоятельно ходить, ей требуется присмотр и уход.

Выяснилось, что на основании постановления местного исполкома опекуном пожилой женщины назначена ее дочь. Между тем районный отдел опеки исполкома не проконтролировал, как опекун исполняет свои обязанности. Кроме того, согласно паспортным данным, дочь женщины зарегистрирована в Казани с 2017 года.

За прошедшие два года сотрудники органа опеки не проверяли условия проживания престарелой женщины. В связи с этим надзорное ведомство потребовало у руководителя исполкома Чистопольского района наказать виновных сотрудников и устранить все нарушения. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.