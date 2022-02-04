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Происшествия
4 февраля 2022  09:28
Полина Шевчук

В каких условиях живет в Чистополе ветеран войны проверит следственный комитет

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В СМИ появилась информация, что в Чистополе 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы, живет в ветхом доме, где нет горячей воды и туалета.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, по данному факту следователи начали проверку. Будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые допустили такое проживание пожилой женщины.

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