В каких условиях живет в Чистополе ветеран войны проверит следственный комитет

В СМИ появилась информация, что в Чистополе 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы, живет в ветхом доме, где нет горячей воды и туалета.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, по данному факту следователи начали проверку. Будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые допустили такое проживание пожилой женщины.