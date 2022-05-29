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Ру Тат
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Происшествия
29 мая 2022  11:20
Павел Климчак

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как теплоход под Казанью сел на мель

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Татарская транспортная прокуратура начала проверку после того, как при выходе из казанского речного порта теплоход «Восход-51» сел на мель. На место выехал транспортный прокурор и следователи Казанской транспортной полиции, а также следователь Казанского СОТ ЦМСУТ СК России.

«Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры», – сообщил старший помощник Приволжского транспортного прокурора Роман Ламинский.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что около казанского речного порта сел на мель теплоход «Восход-51», который направлялся из столицы Татарстана в Свияжск.

#Татарская транспортная прокуратура #теплоход #сел на мель
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