Выяснилось, что директор фирмы из РТ по отлову животных убивал их вместо стерилизации

Как установил суд, в 2018-2019 годах 66-летний директор ООО «Спектр» заключил контракт с исполкомом Алексеевского района на отлов безнадзорных животных, чтобы в дальнейшем их содержать, стерилизовать и возвращать в естественную среду обитания.

Выяснилось, что при этом бизнесмен заведомо не мог выполнить эти обязательства: у него не было ни необходимых специалистов, ни спецоборудования, ни транспорта для перевозки животных, ни помещений для содержания.

Фактически он отлавливал бездомных животных, умерщвлял их, после чего выбрасывал их тела в ямы на территории Алексеевского и Чистопольского районов. Таким образом, он похитил из бюджета 250 тысяч рублей.

Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Свою вину мужчина признал, ущерб бюджету погасил. Суд назначил ему штраф в 120 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане осудили главу фирмы, который похитил 250 тысяч, выделенных на отлов животных.