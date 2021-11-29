В Татарстане осудили главу фирмы, который похитил 250 тысяч, выделенных на отлов животных

В 2018-2019 годах директор фирмы «Спектр» похитил около 250 тысяч рублей, выделенных по муниципальному контракту на отлов безнадзорных животных. При этом после этого руководитель фирмы предоставил заказчику ложные документы о якобы выполненных работах, которые в действительности не проводились.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Свою вину подсудимый признал полностью и возместил причиненный ущерб.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.