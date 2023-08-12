Выходные в Татарстане начнутся с жары до +31 градуса и сухой погоды

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В субботу на территории Татарстана вновь ожидается сухая и жаркая погода. Ситуация не изменится в ближайшие дни, предупреждает Гидрометцентр республики.

Ожидается восточный, юго-восточный ветер от 5 до 10 м/с.

Столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов (на западе — до 18) в ночные часы, а днем поднимутся до 26–31.

Синоптики предупреждают, что до 20 августа средние температуры в республике будут на 4 градуса превышать норму.

Как ранее сообщил метеоролог, из-за обширного антициклона в ближайшие дни в республике сохранится высокая опасность лесных пожаров.