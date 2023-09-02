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Выходные в Татарстане начнутся с сухой и теплой погоды
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Фото: © «Татар-информ»
В субботу, 2 сентября, в Татарстане ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Возможен северо-восточный ветер порывами до 14 м/с. Столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов ночью, а днем поднимутся до 19–24.
Ранее профессор КФУ рассказал «Татар-информу», на сколько дней задержится теплая погода, пришедшая в республику накануне.
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