Выходные в Татарстане начнутся с сухой и теплой погоды

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В субботу, 2 сентября, в Татарстане ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Возможен северо-восточный ветер порывами до 14 м/с. Столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов ночью, а днем поднимутся до 19–24.

Ранее профессор КФУ рассказал «Татар-информу», на сколько дней задержится теплая погода, пришедшая в республику накануне.