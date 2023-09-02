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Общество 2 сентября 2023 07:30

Выходные в Татарстане начнутся с сухой и теплой погоды

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Выходные в Татарстане начнутся с сухой и теплой погоды
Фото: © «Татар-информ»

В субботу, 2 сентября, в Татарстане ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Возможен северо-восточный ветер порывами до 14 м/с. Столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов ночью, а днем поднимутся до 19–24.

Ранее профессор КФУ рассказал «Татар-информу», на сколько дней задержится теплая погода, пришедшая в республику накануне.

#прогноз погоды #теплая погода
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