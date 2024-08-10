Выходные в Татарстане начнутся с сильного ветра и ливней

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 10 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны сильные дожди, местами ливни. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Прогнозируется северо-восточный ветер с переходом на юго-восточный. Во время грозы порывы могут усилиться до 15-20 м/с.

Температуры воздуха в ночные часы составят от 12 до 17 градусов, а днем — от 19 до 24.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что из-за ухудшения погоды в Татарстане объявлено штормовое предупреждение.