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Выходные в Татарстане начнутся с небольшого дождя и сильного ветра
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Фото: © «Татар-информ»
В субботу, 26 августа, в Татарстане ожидается прохладная погода, днем возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется северо-западный, западный ветер, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.
Ночью столбики термометров покажут от 3 до 8, на западе — до 12 градусов. Днем ожидается от 14 до 19 градусов.
Ранее Гидрометцентр РТ пообещал приход осенней погоды в Татарстан — пасмурной и дождливой.
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