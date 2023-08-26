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Общество 26 августа 2023 08:15

Выходные в Татарстане начнутся с небольшого дождя и сильного ветра

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Выходные в Татарстане начнутся с небольшого дождя и сильного ветра
Фото: © «Татар-информ»

В субботу, 26 августа, в Татарстане ожидается прохладная погода, днем возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется северо-западный, западный ветер, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от 3 до 8, на западе — до 12 градусов. Днем ожидается от 14 до 19 градусов.

Ранее Гидрометцентр РТ пообещал приход осенней погоды в Татарстан — пасмурной и дождливой.

#прогноз погоды #дождь #ветер
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