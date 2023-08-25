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К концу недели в Татарстан придут по-осеннему холодная погода и северные ветра
В ближайшие дни температуры воздуха в Татарстане продолжат падать, уже с субботы днем они не будут подниматься до 20 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Сегодня, 25 августа, в республике ожидается сухая погода. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов, на востоке — от 1 до 6, а в низинах на почве возможны заморозки до 0 градусов. Днем воздух прогреется до 16–21 градуса.
В субботу вероятность осадков будет низкой, лишь местами днем прогнозируются кратковременные дожди. Ночью температуры составят от 3 до 8 градусов, на западе будет чуть теплее — от 9 до 11. В дневные часы ожидается от 14 до 19 градусов.
В воскресенье синоптики прогнозируют осеннюю погоду — холодную и пасмурную. В регион придут дожди, сильный северный ветер. В ночные часы прогнозируется от 3 до 8 градусов, на западе — до 11, а днем не более 12–17.
«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели в республике сохранится дождливая холодная погода, с температурами ночью +3...+8, днем 11...+16 градусов», — говорится в сообщении.
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