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Выходец из Татарстана Айдар Байрамов стал руководителем УФНС в Дагестане
В Дагестане руководителем местного УФНС назначили Айдара Байрамова – выходца из Татарстана, жителя Нижнекамска. Сообщения об этом появились в местных соцсетях.
Байрамов в 2010 году стал начальником межрайонной инспекции ФНС России №11 в Нижнекамске, оставался в этой должности в течение 13 лет.
Интересно, что ранее управление Дагестана в течение четырех лет возглавлял также выходец из Татарстана – Газинур Апсалямов. В прошлом году он перешел на службу в в УФНС по Ульяновской области.
Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет. На сайте УФНС новости о назначении Байрамова не публиковались – на нем сохранилась информация, что ведомство возглавляет исполняющий обязанности начальника Нурулла Хизриев.
Корреспондент «Татар-информа» направил запрос в администрацию Нижнекамска – в ближайшее время информацию пообещали уточнить.
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