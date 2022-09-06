Налоговиков Ульяновской области возглавил выходец из Татарстана

Руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области назначен Газинур Апсалямов, прослуживший в Татарстане более двадцати лет.

Уроженец села Андреевка Курманаевского района Оренбургской области окончил Казанский финансово-экономический институт в 1995 году, после чего долгие годы трудился в налоговых органах Татарстана.

После того, как бывший министр экономики РТ Артем Здунов в 2018 году стал Председателем Правительства Дагестана, Апсалямов возглавил Управление ФНС по этой северокавказской республике. Работал он на этой должности и после ухода Здунова на пост главы Мордовии в конце 2020 года.

Руководителем Управления ФНС по Ульяновской области Апсалямов стал сегодня, 6 сентября.

Газинур Хазиевич Апсалямов родился 16 мая 1969 года в селе Андреевка Курманаевского района Оренбургской области. В 1995-м окончил Казанский финансово-экономический институт имени Куйбышева по специальности «финансы и кредит». В том же 1995-м стал государственным налоговым инспектором Государственной налоговой инспекции по городу Казани.



С 1998 по 1999 год — заместитель начальника Государственной налоговой инспекции по Ново-Савиновскому району Казани, с 1999-го по 2005-й — заместитель руководителя Инспекции Министерства по налогам и сборам России по Ново-Савиновскому району Казани. С 2005 по 2006 год — заместитель руководителя Межрайонной ИФНС России №5 по РТ, с 2006 по 2014 год — заместитель начальника той же инспекции.



С 2014 по 2018 год — начальник Межрайонной ИФНС России №10 по Республике Татарстан. С сентября 2018 года — руководитель УФНС России по Республике Дагестан. Среди прочих наград отмечен медалью «В память 1000-летия Казани».