Выстрел «Таттелекома» и откат КАМАЗа: обзор акций татарстанских предприятий в сентябре

Инвестпакет акций, сформированный из бумаг только компаний из республики, которые торгуются на Мосбирже, в сентябре вырос почти на 6%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За месяц пакет вырос на 6%

Напомним, пакет, сформированный из акций «Татнефти», «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», КАМАЗа, «Таттелекома» и «Нижнекамскшины», по ценам закрытия торгов на 9 января 2023 года стоил всего 7,2 тыс. рублей. На 31 августа его стоимость взлетела до 17,2 тыс. рублей – это на 142% больше. А на 2 октября – до 18,2 тыс. рублей, или на 156%! Всего за месяц пакет стал дороже почти на 6%.

С начала года абсолютными лидерами роста оказались бумаги «Нижнекамскшины», КАМАЗа, а также «Татнефти». В сентябре безусловным фаворитом оказался «Таттелеком», акции которого почти удвоились в цене, а в некоторые дни взлетали еще выше.

Более скромными темпами, но также росли бумаги «Татнефти» (как обыкновенные, так и привилегированные), «Казаньоргсинтеза» (только «обычки») и «Нижнекамскшины». Сдали за месяц бумаги «Нижнекамскнефтехима» и КАМАЗа.

Более чем на 8% за месяц подорожали обыкновенные акции «Татнефти» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татнефть» набирает обороты и готовится выплатить дивиденды

Более чем на 8% за месяц подорожали обыкновенные акции «Татнефти», по «префам» динамика оказалась скромнее, но тоже положительной. В начале месяца аналитики ПСБ прогнозировали, что «ближайшая цель – 625 рублей (обновление пиков 2021 года), а на более долгосрочную перспективу – 680 рублей (закрытие гэпа 2020 года)». На 2 октября «обычка» стоила 639,3 рубля, а «преф» – 629,2 рубля. То есть – пока все в тренде. И это не предел: в «БКС Мир инвестиций» целевой видят цену на уровне 880 рублей за акцию.

«Потенциал роста акций “Татнефти” от текущих уровней может оказаться ограниченным, в то время как среднесрочно бумаги все еще смотрятся позитивно, в том числе благодаря потенциальным дивидендам, которые “Татнефть” в прошлом году платила так же за 9 месяцев и по итогам всего 2022 года», – уверена Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал».

В сентябре внеочередное собрание акционеров утвердило рекомендацию совета директоров выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 27,54 рубля (как на обычную акцию, так и на «преф» номиналом 1 рубль). Это 4,5% дивидендной доходности. Закрытие реестра намечено на 11 октября, так что купить бумаги еще есть время.

С начала года абсолютными лидерами роста оказались бумаги «Нижнекамскшины», КАМАЗа, а также «Татнефти» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что дивидендная доходность «Татнефти» за весь 2023 год окажется на уровне 10%, что выглядит «достаточно привлекательной» перспективой. «Это самая маленькая из “большой пятерки” российских интегрированных нефтяных компаний. У “Татнефти” относительно низкий политический профиль, растущая сложность нефтепереработки и значительные возможности долгосрочного роста добычи. Кроме того, компания выигрывает от недавнего роста цен на нефть и падения курса рубля», – говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко.

По оценке Дмитрия Донецкого, главного аналитика ИФК «Солид», акцент в портфеле в текущей ситуации вообще стоит делать на нефтегазовые компании, «поскольку именно там концентрируется прибыль». Однако в инвестбанке «Синара» акции «Татнефти» рекомендуют продавать. Как и «Газпром нефть» и «Башнефть», «Татнефть», по мнению аналитиков этого банка, 40% выручки получает от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке, а в этом сегменте они не видят значимых драйверов. «Наоборот, возможны даже риски неблагоприятных изменений в регулировании […]. Положительным для них фактором стало бы решение правительства восстановить демпферные выплаты в полном объеме», – считают эксперты.

«Прогнозируемые дивидендная доходность за 2023 год (13%) и доходность FCF (свободный денежный поток, 7%) не впечатляют на фоне других представителей сектора», – также считают в «Синаре».

Впрочем, по оценке Сергея Кауфмана из ФГ «Финам», во втором полугодии финансовые результаты «Татнефти» перейдут к росту – на фоне увеличения рублевой стоимости нефти. «Ключевые риски для акций “Татнефти” – возможность повышения налоговой нагрузки на сектор, снижение цен на нефть или укрепление рубля. Также мы не исключаем новые негативные для нефтяников стабилизирующие механизмы для внутреннего топливного рынка и сложности с экспортом, если страны Центральной Европы откажутся от российской нефти», – отмечает аналитик.

Акции «Нижнекамскнефтехима» за сентябрь подешевели на 2-4% Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Дочки» СИБУРа пока не растут, а КАМАЗ немного сдал позиции

Скромной в сентябре оказалась динамика акций двух публичных «дочек» СИБУРа в Татарстане – «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». Хотя если акции предприятия из Нижнекамска за сентябрь подешевели на 2-4%, то у казанского обыкновенные бумаги выросли более чем на 7%, а стоимость «префов» стагнировала. Очевидно, долгий и мощный инвестцикл, в котором пребывают оба нефтехимических гиганта, пока не находит отражения в стоимости их ценных бумаг.

В инвестбанке «Синара» рекомендуют акции «Нижнекамскнефтехима» продавать. «На среднесрочную перспективу дивидендная доходность вряд ли превысит 4% при коэффициенте выплаты в 15%. Продолжающееся строительство установок пиролиза и производства полиолефинов опустит FCF в область отрицательных значений на ближайшие годы, поэтому рынку необходимо получить от компании сигналы о капитальных затратах и сроках новых проектов», – дали рекомендации эксперты.

Обыкновенные бумаги «Казаньоргсинтеза» выросли более чем на 7% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В то же время аналитик телеграм-канала «Инвестируй или проиграешь» Юрий Козлов считает, что «обычки» «Казаньоргсинтеза» выглядят более привлекательно на фоне акций «Нижнекамскнефтехима» «ввиду более стабильной дивидендной истории». «Однако последний также может быть интересен для покупок в первой половине будущего года, если в бумагах пройдет сильная коррекция, поскольку “Нижнекамскнефтехим” сможет значительно нарастить производственные показатели. И рынок этот момент отыгрывать пока что не спешит», – уверен аналитик.

Нулевой рост привилегированных бумаг «Казаньоргсинтеза», объясняет Козлов, связан с тем, что компания всегда платит по ним 0,25 рубля, что сулит обладателям «префов» традиционно скромную дивидендную доходность. По итогам 2022 года, например, вышли символические 0,83%. В том числе и поэтому обыкновенные акции «Казаньоргсинтеза» выглядят намного привлекательнее.

Немного удивляет просадка в сентябре акций КАМАЗа пусть и на символические 1,1% – до 244,4 рубля. Их стоимость, впрочем, взлетала и до 267,4 рубля (данные на 5 сентября). Не помогла компании ни презентация главам правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии гигантского беспилотного самосвала «Юпитер 30», которому нет аналогов в мире, ни новость о вложении свыше 7 млрд рублей в строительство сервисного центра обслуживания автотехники в Москве, который планируется запустить до конца 2025 года. Впрочем, челнинскому автогиганту волноваться в этом плане не стоит – аналитики расценивают его бумаги как средство долгосрочного инвестирования. А вдолгую у КАМАЗа негатива не просматривается.

Немного удивляет просадка в сентябре акций КАМАЗа, пусть и на символические 1,1% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Высокая спекулятивная активность в бумагах третьего эшелона

Однако настоящие чудеса в сентябре происходили с бумагами «Таттелекома». Судите сами: еще 31 августа акции этого оператора связи с пропиской в Казани торговались в пределах 0,8925-0,8605 рубля за штуку, закрывшись на отметке в 0,881 рубля. В тот день объем торгов немного не дотянул до 31 млн рублей. Но в самом начале сентября стали расти как на дрожжах. 13 сентября цена бумаг взлетала до 1,75 рубля за акцию, а 12 сентября день закрылся на отметке 1,606 рубля. И объемы торгов тогда превышала 2,4-2,6 млрд рублей!

К концу месяца ситуация вернулась к более-менее адекватным значениям – так, 2 октября объемы торгов лишь немного превысили 105 млн рублей, но стоимость бумаг за месяц, тем не менее, выросла почти на 50%. И пока назад цена особо не откатилась. На многочисленных форумах рискнувшие частники плачут о потерях, которые отыграть назад уже вряд ли получится.

Для аналитиков же было очевидно, что такие крутые виражи бумаг «Таттелекома» – свидетельство их случайного попадания в тренд, который с начала осени наблюдается в секторе активов фондового рынка второго и третьего эшелонов. То есть низколиквидных бумаг малоизвестных региональных компаний, которые те же столичные брокеры обычно вообще не отслеживают. «БКС Мир инвестиций» в своих ежедневных сводках называл этот тренд просто «высокой спекулятивной активностью», другие аналитики высказывались и жестче. Например, говорили про «неадекватный рост неликвидов». Кроме «Таттелекома» подобные взлеты тогда переживали бумаги и других схожих эмитентов вроде «Русолова», «Белона», ряда дочек холдинга «Россети».

Причин у такого явления могло быть много. Еще в августе аналитики инвестбанка «Синара», ссылаясь на статистику самой Мосбиржи, напоминали, что в последние месяцы погоду на фондовом рынке делают физлица. Доля «физиков» стабильно держится на уровне 80% от среднедневного объема торгов акциями. Это почти в два раза выше, чем было, например, в 2021 году. В абсолютных цифрах оборот, приходящийся на индивидуальных инвесторов, только за июль достиг 1,54 трлн рублей – в полтора раза больше, чем в среднем в 2021 году. С прошлым годом по понятным причинам сравнивать показатели нет смысла. Запросы к ликвидности у физлиц априори ниже, чем у институциональных инвесторов, поэтому они активнее вкладывают в неликвиды. Отсюда и такой приток средств в бумаги второго и третьего эшелонов.

Настоящие чудеса в сентябре происходили с бумагами «Таттелекома» Фото: tatarstan.ru

По мнению аналитика «Ак Барс Финанс» Александра Осина, отчасти поддержку этому сектору оказывает эффект активного роста спроса на высокую доходность, который наблюдается в последние кварталы и зачастую особо усиливается в периоды, предшествующие циклам значимого повышения оценочных рисков. «Отчасти популярность бумаг этих эшелонов связана с тем, что вследствие своей сравнительно низкой ликвидности, отсутствия их покрытия крупными фондами такие акции сравнительно слабо подвержены негативной переоценке под влиянием нерыночных факторов», – сообщил «Татар-информу» аналитик.

Как бы то ни было, но корпоративных событий, реально способных придать бумагам «Таттелекома» первую космическую скорость, в публичном поле в сентябре не появлялось. То же самое можно сказать и про «Нижнекамскшину», цена акций которой также несколько дней взлетала до рекордных значений. А объемы торгов превышали «обычные» в 6-7 раз. Впрочем, в случае с этой компанией такие чудеса продлились в сентябре всего пару-тройку дней.

«Отчетность компании и корпоративные события не содержат каких-нибудь цифр и фактов, которые помогли бы объяснить рост акций. Сильные движения в акциях компаний второго и третьего эшелонов могут означать, что опытные игроки фондового рынка изучают реакцию новичков. В этом году 3,5 млн новых инвесторов открыли счета на бирже, так что могут появиться и желающие создать бум в некоторых бумагах, чтобы продать их новым покупателям на пике стоимости. Могут проводить и другие эксперименты – например, тесты реакций алгоритмических систем, реакций систем торговли на основе искусственного интеллекта и тому подобное. Понятных причин для еще более сильного роста стоимости акций “Таттелекома” пока нет», – высказал предположения в комментарии для «Татар-информа» аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

По оценке «Ак Барс Финанс», выручка и чистая прибыль компании по итогам года может составить 11,9 и 2,4 млрд рублей соответственно. «С учетом сезонности, а также макроэкономической статистики – особенно принимая во внимание значительное повышение ключевой ставки ЦБ – “Таттелеком” не обладает, как нам представляется, потенциалом позитивного пересмотра», – говорит Осин. Справедливой он считает стоимость компании на уровне 0,7947 рубля за акцию, что в среднесрочной перспективе предполагает 40%-ный потенциал снижения текущей цены бумаг. Брокер рекомендует инвесторам эти акции «продавать».

Впрочем, есть и другие мнения. В августе аналитики инвестбанка «Синара» отнесли «Таттелеком» к наиболее перспективным компаниям для частных инвесторов наряду с «Соллерс» и «Ренессанс Страхованием». Но и они справедливой называли цену акции в 1,1 рубля, «что соответствует потенциалу роста в 34% даже с учетом более чем 60%-ного взлета котировок с начала этого года».

«Основной бизнес представляется достаточно устойчивым и высокорентабельным. В сочетании с весьма умеренными капзатратами и отсутствием долгов это позволяет генерировать стабильный денежный поток и выплачивать хорошие дивиденды», – отметили тогда в инвестбанке.

За 2022 год «Таттелеком» направил на дивиденды 70% от чистой прибыли. А вообще, согласно дивидендной политике, совет директоров рекомендует направлять на дивиденды не менее 50%, если иное решение не требуется для реализации стратегически важных инвестиционных проектов.

Фото на анонсе: letai-tattelecom.ru