Выстрел себе в ногу или буржуазная революция в СКА: что вытворяет в Питере Игорь Ларионов

Смена одиозного Романа Ротенберга на скандального Игоря Ларионова уже наделала много шума, а среди питерских болельщиков нарастает паника. Жесткие методы тренера по избавлению от ненужных хоккеистов и система наказаний внутри команды ничего хорошего не сулят. Почему «Профессор» пошел на революцию и репрессии - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: ska.ru

СКА Ларионова превратился в машину по расторжению контрактов

Пожалуй, никогда еще подавляющее большинство болельщиков питерского СКА не испытывало такие противоречивые эмоции, как нынешним летом. Там дождались отставки Романа Ротенберга, с которым результаты «армейцев» стагнировали, а состав менялся каждый год почти наполовину. Однако, с приходом в команду Игоря Ларионова первоначальный оптимизм стал стремительно таять. Первые опасения появились, когда «Профессор» не исключил, что заберет своего сына, Игоря Ларионова-младшего в команду. А когда информация подтвердилась делом, многие уже стали понимать, к чему дело идет.

Следом в команду из Нижнего переехал еще один бывший подопечный Ларионова – Маркус Филлипс. Вот тут-то картина стала складываться – в Питере будет строиться команда совершенно по другому принципу. Вместо звездных имен сюда приглашают родственников и лояльных новому наставнику людей.

Вскоре СКА поспешил разорвать контракты с Михаилом Григоренко и Сергеем Толчинским, которые быстро нашли работу в топ-клубах – «Тракторе» и «Металлурге».

Чуть позже в Санкт-Петербурге начались настоящие чистки. Решения Ларионова казались всё менее понятными и всё более токсичными. А масштабы «репрессий» поражали. Так, например, в июле стало известно, что по указанию нового главного, был закрыт доступ к тренировочному льду всем хоккеистами, которых новый наставник «армейцев» в составе не видит. Специалист распорядился деактивировать карточки игроков, по которым они проходят на объекты «Хоккейного города». Хоккеисты были просто отстранены от тренировок.

Среди них были, например, Артем Земченок, Сергей Андронов, Дмитрий Юдин, Илья Карпухин, Павел Дедунов, Павел Акользин и другие. Пострадал даже Василий Глотов, которого по ходу прошлого сезона обменяли в «Трактор», но летом он тренировался в СК «Хоккейный город».

В итоге Андронова и Юдина транзитом через Уфу расторгли, Артем Земченок и Андрей Чивилев отправились в Тольятти, Павел Дедунов оказался в «Сочи» а Илье Карпухину уже ищут новое место работы. Комично, но Карпухин в течение последнего сезона оставлял много положительных оценок своему месту работы – он усердно хвалил СКА, город и условия. Однако теперь хоккеист и сам не прочь покинуть Питер, да побыстрее. Самым вероятным развитием событий называют обмен Карпухина в «Торпедо».

Молодые хоккеисты Григорий Кузьмин и Матвей Короткий, которые уже подпускались к основе в прошлом сезона, Игорем Ларионовым не рассматриваются как хоккеисты основного состава – они будут доказывать свою состоятельность через фармы и «молодежку».

Фото: ska.ru

И это при том, что уже весной СКА лишился двух своих лидеров – юный снайпер Иван Демидов отправился в «Монреаль», ведущий защитник Александр Никишин уехал в «Каролину». А летом Захар Бардаков выбрал попробовать свои силы в «Колорадо», а Арсений Грицюк отправился в «Нью-Джерси».

Почему Ларионов собственноручно громит готовую команду звезд?

Наверняка у каждого любителя хоккея на фоне всех этих новостей не мог не возникнуть вопрос – для чего Игорь Ларионов всё это делает и собственноручно распускает действующих звезд не только СКА, но и всей Континентальной хоккейной лиги.

Со стороны всё происходящее выглядит не иначе как стрельба себе же в ногу. Да, можно попытаться объяснить ситуацию новой политикой экономии питерского клуба. В СКА, как и в нескольких других клубах КХЛ, нынешним летом начали экономить. Времена для главных спонсоров ПАО «Газпром» сегодня не самые лучшие – в газовом гиганте уже отказались от финансирования «Витязя», а последние результаты СКА вынудили компанию пересмотреть свои приоритеты.

На это указывает простой сравнительный анализ: «Газпром» не сокращает расходы на футбольный «Зенит», а только наращивает трансферный бюджет на приобретение легионеров. То же самое касается и баскетбольного «Зенита».

Однако, простым сокращением расходов такую революцию в хоккейном СКА не объяснить. В конце концов, отъезд четырех лидеров за океан уже серьезно разгружал платежку СКА, учитывая зарплаты Грицюка и Никишина.

У Ларионова очевидно «какая-то своя тактика и он ее придерживается». Заключается она в том, чтобы полностью перепрошить менталитет «зажравшейся» привилегированной команды. Другими словами, Ларионов пытается сделать из вельмож работяг. Выровнять общий уровень команды, где не будет выраженных лидеров.

Фото: hctorpedo.ru

Однако, специалист в этой ситуации сильно рискует и явно идет по очень тонкому льду. Революционные методы в командных видах спорта редко срабатывают так, как задумано.

Бывший главный тренер сборных России и постоянный эксперт «ТИ-Спорт» Владимир Плющев в интервью нашему изданию с большим скепсисом оценил последние процессы в СКА. Он отмечает, что невозможно выстраивать хорошие команды, разрушив прежние наработки, строящиеся годами.

«Те, кто знает, как строятся команды, в том числе чемпионские, наверное, видят много проблем в той работе, которая сейчас происходит в СКА. Отказываются от игроков, которые себя проявили в СКА достаточно сильно. Приобретаются хоккеисты не высшего сорта. Потом вся эта чехарда с новыми явлениями, с новыми логотипами, с новыми претензиями. Рушить всё то, что было до него, наверное, неправильно. У команды все-таки было свое лицо, была своя история, предыстория. Ну а с такой селекцией я не знаю, на что будет претендовать СКА с Ларионовым», - сказал Плющев.

Ларионов вводит одиозные санкции и систему наказаний. Как скоро от него побегут остальные?

Довольно резкие меры вынуждают оценивать происходящее в СКА скорее, как революцию одиозного самодура, чем как тщательно спланированную политику нового главного тренера. Помимо аннулирования доступа на базу для ненужных хоккеистов в СКА отныне действует и другое нововведение - штраф в размере 100 тысяч рублей за использование телефона во время сеанса приёма пищи. Об этом сообщает тг-канал «Хоккейные сливки».

По другой информации, не были допущены к подготовке к сезону защитник Бреннан Менелл и нападающий Валентин Зыков, поскольку во время медосмотра в ХК СКА их процент жира в организме оказался немного больше, чем требовал Ларионов, хотя и в пределах допустимого.

Приплюсуем сюда требование Профессора не повышать голос в раздевалке и пить только воду. Не ровен час, когда оставшиеся хоккеисты начнут завидовать ушедшим.

Западная конференция КХЛ сдаёт позиции

Впрочем, не один только СКА на Западе КХЛ выглядит как проект, который самовольно вышел из числа претендентов на что-то серьезное в предстоящем сезоне.

Серьезные проблемы испытывает московское «Динамо», которое сначала не смогло уместить двух своих лидеров Никиту Гусева и Антона Слепышева под потолок зарплат, а было вынуждено подписывать с ними просмотровое соглашение, чтобы поискать решение до конца августа. А накануне стало известно, что скорее всего весь будущий сезон из-за проблем со здоровьем пропустит еще один лидер Артем Михеев.

Фото: dynamo.ru

В перестроечном состоянии находится и ЦСКА, который поменял уже третьего тренера за последние три сезона. Игорь Никитин – качественный специалист, но отнюдь не кризис-менеджер. Поэтому ждать от него выдающегося результата уже в предстоящем сезоне точно не стоит.

Очевидно, что будет заново выстраиваться системы игры и в «Локомотиве» под руководством нового наставника Боба Хартли. В Ярославле сохранили костяк команды и удержали Александра Радулова. Но здесь то и основная загвоздка. Радулову было комфортно работать со спокойным Никитиным, но есть большие сомнения, что тандем Хартли-Радулов будет работать также слаженно, как работала предыдущая связка тренера и игрока в «Локомотиве». Риск получить нездоровую атмосферу в ярославской команде очень велик.